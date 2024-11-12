النائب الأول للرئيس الإيراني:

• تعميق العلاقات مع #السعودية سيشمل التعاون الإقليمي والتضامن

• العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة

• نثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على #إيران#عكاظ pic.twitter.com/KIuYnQQY2i — عكاظ عاجل (@okaz_brk) November 12, 2024

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني أن تعميق العلاقات مع السعودية سيشمل التعاون الإقليمي والتضامن.وبحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ"، قال النائب الأول للرئيس الإيراني إن العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة، ونثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على إيران".