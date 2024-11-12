النائب الأول للرئيس الإيراني:
• تعميق العلاقات مع #السعودية سيشمل التعاون الإقليمي والتضامن
• العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة
• نثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على #إيران#عكاظ pic.twitter.com/KIuYnQQY2i
— عكاظ عاجل (@okaz_brk) November 12, 2024
النائب الأول للرئيس الإيراني:
• تعميق العلاقات مع #السعودية سيشمل التعاون الإقليمي والتضامن
• العلاقة مع السعودية مهمة وضرورية لشعبي البلدين والمنطقة
• نثمن إدانة السعودية للهجوم الإسرائيلي على #إيران#عكاظ pic.twitter.com/KIuYnQQY2i