مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: هامش التحرك حيال إيران "يتقلص"

حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الثلاثاء من أن "هوامش المناورة بدأت تتقلص في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي"، قبيل زيارة مهمة إلى طهران.



وقال غروسي لفرانس برس في مقابلة أثناء مؤتمر "كوب29" للمناخ الذي تستضيفه باكو: "على الإدارة الإيرانية أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توترًا وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري".



وأفاد بأن "إيران تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعمليات تفتيش في إيران لكن نحتاج إلى المزيد. ونظرًا إلى حجم وعمق ومدى طموح برنامج إيران، علينا إيجاد وسائل لمنح الوكالة رؤية أوضح".



وتأتي زيارته بعدما أعيد انتخاب دونالد ترامب الذي أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في ولايته الأولى رئيسًا للولايات المتحدة هذا الشهر، علمًا أنه تم التوصل إلى الاتفاق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.



وقال غروسي: "عملت بالفعل مع إدارة ترامب الأولى وعملنا جيدًا معًا".