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مقتل شخصين في شمال إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان

أخبار دولية
2024-11-12 | 10:43
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مقتل شخصين في شمال إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان
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مقتل شخصين في شمال إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان

اعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في مدينة نهاريا في شمال إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

وقال أحد المسعفين في نجمة داوود الحمراء إن "صاروخًا سقط على مستودع ... أجرينا فحوصات طبية لرجلين في الأربعينات من العمر كانا فاقدين للوعي ويعانيان من إصابات خطيرة ... وللأسف كانت إصاباتهما خطيرة للغاية وبعد الفحوصات تعين علينا إعلان وفاة كليهما".

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