إيران تبني نفقًا "دفاعيًا" في طهران

أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء بأن إيران تبني ما تسميه أول نفق "دفاعي" داخل شبكة مترو العاصمة طهران، لكن دون توضيح ماهية التدابير الدفاعية.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الرسمية عن جعفر تشكري، رئيس لجنة النقل بمجلس المدينة، قوله: "لأول مرة في البلاد، يتم بناء نفق بوظائف دفاعية في طهران".



وأضاف: "يتبع هذا النفق المسار بين محطتي مترو "المدافعون عن الصحة" و"مستشفى الإمام الخميني"، ويوفر إمكانية الوصول المباشر عبر النفق إلى هذا المركز الطبي".



ويأتي الإعلان في خضم توتر بين إيران وإسرائيل.