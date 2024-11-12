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نيوم السعودية تعين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة
أخبار دولية
2024-11-12 | 13:18
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نيوم السعودية تعين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة
أعلنت نيوم السعودية اليوم الثلاثاء تعيين أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًا مكلفًا للشركة خلفًا لنظمي النصر.
ونيوم هي مشروع دشنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيمة 500 مليار دولار لدفع التنمية في شمال غرب المملكة.
وضخ الأمير محمد مئات المليارات من الدولارات في مشروعات تنموية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.
ومشروع نيوم المطل على البحر الأحمر وهو مشروع حضري وصناعي ضخم بحجم بلجيكا تقريبًا ومن المقرر أن يستوعب ما يقرب من تسعة ملايين نسمة.
ويعد ركيزة أساسية لخطة ولي العهد (رؤية 2030) التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
لكن ارتفاع التكاليف دفع إلى تقليص بعض المخططات، ومن بينها ذا لاين، وهي مدينة مستقبلية تمتد 170 كيلومترًا في الصحراء داخل نيوم.
وقالت الشركة في منشور على منصة إكس: "يهدف هذا التغيير في القيادة إلى ضمان استمرارية العمل وفقًا لرؤية وأهداف نيوم الطموحة".
وأضافت أن "المديفر شغل منصب رئيس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ولديه فهمًا استراتيجيًا عميقًا لمشاريع نيوم ورؤيتها المستقبلية. ويشرف من خلال دوره في الصندوق على جميع الاستثمارات العقارية المحلية والمشاريع التنموية والبنية التحتية. كما أنه عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات البارزة والقيادية في المملكة".
أخبار دولية
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