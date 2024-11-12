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رئيس إسرائيل يأمل في رؤية نتائج بعد اجتماع "بناء" مع بايدن

أخبار دولية
2024-11-12 | 13:21
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رئيس إسرائيل يأمل في رؤية نتائج بعد اجتماع &quot;بناء&quot; مع بايدن
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رئيس إسرائيل يأمل في رؤية نتائج بعد اجتماع "بناء" مع بايدن

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اليوم الثلاثاء أنه عقد "اجتماعًا بناءً" مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وقال هرتسوغ للصحفيين في البيت الأبيض بعد الاجتماع: "هناك التزام وجهود كبيرة للمضي قدمًا. آمل بصدق أن نرى نتائج معينة في المستقبل المنظور، في الأيام القليلة المقبلة في بعض هذه الجهود".

أخبار دولية

إسرائيل

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