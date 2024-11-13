ترامب يختار جون راتكليف مديرًا لوكالة المخابرات المركزية

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنه اختار جون راتكليف، مدير المخابرات الوطنية السابق، ليصبح مديرًا لوكالة المخابرات المركزية.



وراتكليف حليف وثيق لترامب، وتولى في أيار 2020 منصب مدير وكالة المخابرات الوطنية قبل ثمانية أشهر من مغادرة ترامب الرئاسة.



وكان عضوًا في مجلس النواب ومدعيًا عامًا في ولاية تكساس، ولم يتلق دعمًا يذكر من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عند الموافقة على قرار تعيينه.



واتهمه ديمقراطيون ومسؤولو مخابرات سابقون بكشف معلومات استخباراتية ليستغلها ترامب وحلفاؤه الجمهوريون في مهاجمة خصومهم السياسيين، بمن فيهم جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة آنذاك، وهي اتهامات نفاها مكتب راتكليف.



وذكرت وكالات أنباء منها رويترز تقارير عن وجود مخاوف من أن راتكليف بالغ في وصف خبرته في مكافحة الإرهاب خلال شغله منصب المدعي العام الاتحادي في تكساس.