ترامب يرشح مقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز" بيت هيغسيث لتولي وزارة الدفاع

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي ومقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.



وقال ترامب في بيان: "مع وجود بيت في القيادة، سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجددًا، وأميركا لن تتراجع أبدًا".



وانضم هيغسيث إلى "فوكس نيوز" في العام 2014 كمتعاون وبات الآن يشارك في تقديم برنامح "فوكس أند فرندز ويك أند". وقد ألف كتبًا عدة.



وقال ترامب إن هيغسيث "صلب وذكي ومؤمن فعلًا بإعطاء الأولوية للولايات المتحدة".



وشدد ترامب على نجاحات هيغسيث كمؤلف كتب، مؤكدًا أن كتابه "ذي وور أون وورييرز" كان من بين أفضل مبيعات الكتب و"يكشف خيانة التيار اليساري لمقاتلينا وكيف ينبغي أن نعيد فرض الجدارة والمساءلة والكفاءة في جيشنا".



وقد تخرج هيغسيث من جامعتي برينستن وهارفرد.