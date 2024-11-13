ترامب يسمي كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي في إدارته الجديدة

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي وزارة الأمن الداخلي، وهو منصب محوري يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.وقال ترامب في بيان: "كانت كريستي قوية جدًا فيما يتعلق بأمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال".