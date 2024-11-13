الرئيس الصيني يتوجه إلى البيرو لحضور قمة منظمة "أبيك"

توجه الزعيم الصيني شي جينبينغ الأربعاء إلى البيرو لحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء "أبيك"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية.



وتطغى على القمة التي يشارك فيها قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادي مخاوف من تجدد التوترات التجارية العالمية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.



وتواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أزمة إسكان منذ فترة طويلة وركودا في الاستهلاك قد يتفاقم في عهد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.



وأثناء وجوده في البيرو، سيفتتح الزعيم الصيني أيضًا في تشانكاي، التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمال ليما، أول ميناء ممول من الصين في أميركا الجنوبية.



ومن المتوقع أن يصبح الميناء الذي بلغت كلفته 3,5 مليار دولار مركزًا رئيسيًا للتجارة، حيث ينظر إليه على أنه رمز لنفوذ بكين في أميركا الجنوبية.