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إنذار جوي في كل أوكرانيا مع تحذير الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف

أخبار دولية
2024-11-13 | 01:14
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إنذار جوي في كل أوكرانيا مع تحذير الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف
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إنذار جوي في كل أوكرانيا مع تحذير الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف

أطلقت السلطات الأوكرانية انذارًا جويًا في كل أرجاء البلاد الأربعاء فيما حذرت الرئاسة من هجوم صاروخي على كييف.

وكتب اندريي يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على تلغرام أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن هجومًا صاورخيًا على كييف".

وحذر سلاح الجو الأوكراني الأربعاء من أن صاروخًا دخل المجال الجوي للبلاد باتجاه العاصمة كييف.

وكتب عبر تلغرام: "انتباه! صاروخ في منطقة شيرنيهيف في طريقه إلى منطقة كييف".

ويأتي الهجوم بعد هجمات متواصلة منذ أسبوع شملت مسقط رأس الرئيس الأوكراني وأدت إلى مقتل امرأة تبلغ الثانية والثلاثين مع أطفالها الثلاثة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اطلقت موسكو وكييف هجمات ليلية متبادلة بمسيرات.
 

أخبار دولية

أوكرانيا

تحذير

الرئاسة

صاروخي

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