14 قتيلًا في حادث حافلة عائدة من حفلة زفاف في باكستان والعروس الناجية الوحيدة

قتل 14 باكستانيًا خلال عودتهم من حفلة زفاف مساء الثلاثاء بعد سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في نهر في منطقة جبلية في باكستان، وفق ما أفادت فرق الإغاثة التي لا تزال تبحث عن مفقودين.



وقال المسؤول في عملية الإنقاذ وزير أسد علي لوكالة فرانس برس: "كانت الحافلة تقل 25 شخصًا. والعروس هي الناجية الوحيدة من الحادث. عثر حتى الآن على 14 جثة، وهناك عشرة لا يزالون مفقودين". وكانت الحافلة تسلك الطريق نحو منطقة البنجاب. ورجحت الشرطة أن السرعة هي التي تسببت بالحادث.