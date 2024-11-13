أمير قطر يزور تركيا الخميس

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور تركيا غدا الخميس لعقد اجتماعات عالية المستوى.



ويأتي ذلك بعد أن قالت الدوحة في مطلع الأسبوع إنها أوقفت في الوقت الحالي جهود الوساطة التي كانت تضطلع بها لوقف الحرب في غزة.