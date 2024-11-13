وزير النفط: إيران مستعدة لقيود محتملة على تصدير الخام بعد انتخاب ترامب

نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله اليوم، إن طهران وضعت خططا للحفاظ على استمرار إنتاج وتصدير الخام وإنها مستعدة لفرض الولايات المتحدة قيودا محتملة على النفط بعد عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض.