الجيش الإسرائيلي: قضينا على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله

#عاجل 🔻جيش الدفاع يواصل استهداف قادة حزب الله الميدانيين: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله الإرهابي*



🔸هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مطلع أكتوبر في منطقة الخيام وقضت على الإرهابي المدعو… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي "القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله."وقال إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت مطلع تشرين الأول في منطقة الخيام وقضت على المدعو محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله. والمدعو محمود موسى صالح روج وأشرف على تنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وكان مسؤولًا عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان."وأوضح أنه "في غارة أخرى هذا الأسبوع (الأحد) في جنوب لبنان، تم القضاء على الإرهابي المدعو أيمن محمد نابلسي الذي كان يشغل منصب قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة الحجير في وحدة نصر."وأشار إلى أنه "في غارات دقيقة إضافية، تم القضاء على مسؤول مجمع كفرتبنيت الإرهابي المدعو حاج علي يوسف صالح والمسؤول مجمع حجير في حزب الله."ورأى أن "هذه العمليات تمثل ضربة إضافية لقدرات منظمة حزب الله الإرهابية على تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية من جنوب لبنان ضد الجبهة الداخلية الاسرائيلية على الحدود الشمالية."وأكد أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل على إحباط التهديدات الموجهة نحو مواطني دولة إسرائيل."