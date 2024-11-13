الخارجية الصينية: لا أجانب مصابين في هجوم الدهس في تشوهاي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم، أنه لم تقع إصابات أو وفيات بين الأجانب في هجوم الدهس بسيارة في مدينة تشوهاي بجنوب البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي: "الحكومة الصينية اتخذت وستواصل اتخاذ تدابير فعالة لضمان حياة الناس والاستقرار الاجتماعي".وأضاف: "كما هو الحال دائما، ستحمي الصين بجدية سلامة جميع الأجانب في الصين والشركات الصينية والأجنبية".وذكر تلفزيون الصين المركزي أمس الثلاثاء أن 35 شخصا قتلوا وأصيب 43 آخرون بعد أن صدمت سيارة مجموعة من الناس أمام مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين مساء الاثنين.