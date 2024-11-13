قناة سي.إن.إن ترك نقلًا عن أردوغان: ما زلت آمل في لقاء الأسد لإصلاح العلاقات بين البلدين

أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان أنّه لا يزال يأمل في لقاء نظيره السوريّ بشار الأسد لإصلاح العلاقات بين البلدين، وفق ما نقلت قناة سي.إن.إن ترك.



وقال أردوغان للصحافيين على متن طائرته العائدة من أذربيجان: "استعادة العلاقات مع بشار الأسد سوف تهدئ التوتر الإقليميّ، كما آمل."

وأمل أن يتبنى الرئيس الأميركيّ المنتخب دونالد ترامب نهجًا مختلفًا في شأن الشرق الأوسط خلال ولايته.



ورأى أنّ بعض الرسائل الصادرة عنه مثيرة للقلق.



ونقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عنه قوله: "من المبكر للغاية بالنسبة لي فيما يبدو إبداء ملاحظات في شأن هذا الأمر."



وأضاف: "نأمل أن يتخذ ترامب خطوات مختلفة للغاية تجاه المنطقة خلال ولايته لأن الرسائل التي تعطى من وقت لآخر تقلقنا."