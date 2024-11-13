بلينكن: إسرائيل حقّقت وفق معاييرها الأهداف التي وضعتها في غزة فهذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب

شدد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن على أنّ الولايات المتّحدة تريد هدنًا حقيقية وممتدة في قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات إلى المحتاجين إليها.



وأكّد للصحافيين، أنّ أفضل سبيل لمساعدة الناس هو إنهاء الحرب.



وقال، خلال زيارة إلى بروكسل: "لقد حققت إسرائيل، وفق معاييرها، الأهداف التي وضعتها لنفسها. يجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب لإنهاء الحرب."