بلينكن: إدارة بايدن تسعى لإستكمال عملها على أكثر من خط قبل كانون الثاني

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مباحثات مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته حول تعزيز الدعم الأميركي لأوكرانيا، قبل إنقضاء ولاية الإدارة الحالية رسمياً.



وقال بلينكن، إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى لإستكمال عملها على أكثر من خط قبل كانون الثاني المقبل.