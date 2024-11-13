ترامب يظهر دعمًا غير مسبوق لإسرائيل من خلال تعييناته

أظهرت تعيينات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التزامًا قويًا بدعم إسرائيل عبر اختيار شخصيات بارزة ذات توجهات متشددة في السياسة الخارجية، خاصةً تجاه إيران.فمن خلال تعيينات مثل إليز ستيفانيك كسفيرة لدى الأمم المتحدة، ومايك هاكابي سفيرًا لإسرائيل، ومايكل والتز مستشارًا للأمن القومي، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومدير الاستخبارات جون راتكليف، يظهر ترامب دعمًا غير مسبوق لإسرائيل، مساندًا للسياسات اليمينية فيها ومؤيدًا لتطبيق حملة الضغط القصوى ضد إيران ووكلائها.