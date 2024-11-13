شولتس: على ألمانيا "بذل كل ما في وسعها" للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنّ على ألمانيا "بذل كل ما في وسعها" بعد انتخاب دونالد ترامب للحفاظ على علاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة والتي تُعدّ "أساسا لنجاح" الاقتصاد في أوروبا.



وأشار شولتس إلى أنه أجرى "محادثة جيدة" مع دونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلا أمام مجلس النواب الألماني "علينا أن نواصل بذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار تطور هذه العلاقات بشكل جيد خلال العقود المقبلة، بغض النظر عن الحكومة القائمة هنا أو هناك".

من جهة أخرى، أكد شولتس أن ألمانيا لن تترك أوكرانيا تواجه "وحدها" روسيا.



وقال أمام مجلس النواب الألماني إن أوكرانيا يمكنها "الاعتماد على بلادنا وتضامننا".



وأضاف: "إحدى المهام التي تواجهنا في أوروبا واضحة جدا: علينا أن نضمن أن تكون لأوكرانيا، كونها دولة ديموقراطية وصاحبة سيادة، فرص جيدة".



وفي الوقت نفسه، أعاد تأكيد معارضته استخدام كييف الأسلحة الألمانية بعيدة المدى لصد الغزو الروسي.



وقال: "أعارض استخدام الأسلحة التي نسلمها لكييف لإطلاق النار داخل الأراضي الروسية"، مشددا على ضرورة أن تواصل ألمانيا بذل كل ما في وسعها "لضمان عدم تفاقم هذه الحرب".