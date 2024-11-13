وكالة: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان على أهمية تعاون أوبك+

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا في خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار "التنسيق الوثيق" داخل مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط.



وأضاف الكرملين في بيان: "تم التأكيد على فاعلية وتوقيت الخطوات المتخذة في هذا الإطار لضمان التوازن في سوق الطاقة العالمية".