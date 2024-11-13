ترامب يتطرق إلى فرضية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

تطرّق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى فرضية ترشّحه مجدّدا للرئاسة في خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء من الحزب الجمهوري الأربعاء في واشنطن، علما أن الدستور الأميركي يمنعه من التقدّم لولاية ثالثة.



وقال أمام جمع انفجر ضاحكا: "أظنّ أنني لن أترشّح إلا إذا اعتبرتم +أنني جيّد ولا بدّ إذن من التفكير في شيء آخر+".