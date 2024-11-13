ولي العهد السعودي وبوتين ناقشا الجهود بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا في اتصال هاتفي تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها.وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد ذكرت في تشرين الأول أن السفير السعودي لدى روسيا عبر عن استعداد المملكة للاضطلاع بدور وساطة بين موسكو وكييف.