ترامب يعيّن السناتور ماركو روبيو وزيرا للخارجية

أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية، مؤكدا معلومات تداولتها وسائل إعلام أميركية.



وجاء في بيان صادر عن الرئيس الأميركي المنتخب أن السناتور المعروف بمواقفه المناوئة للصين سيكون "مدافعا شرسا عن أمّتنا وصديقا حقيقيا لحلفائنا ومحاربا باسلا لا يتراجع أبدا في وجه أعدائنا".