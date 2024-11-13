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البيت الأبيض : الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل

أخبار دولية
2024-11-13 | 15:57
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البيت الأبيض : الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل
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البيت الأبيض : الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل

اعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل خلال اليومين الماضيين بشأن الوضع في غزة.
 
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تريد أن ترى تلك التعهدات تُنفذ لمواصلة العمل على قضايا منها المساعدات الإنسانية وضمان الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية والعمل على جهود وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، أو التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان.

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