توقيف ناشطين مؤيدين للفلسطينيين خلال تظاهرة محظورة في أمستردام

أوقفت الشرطة الهولندية عشرات الأشخاص المؤيدين للفلسطينيين مساء الأربعاء في أمستردام، بعد تحديهم مجددا قرارا بحظر التظاهر في المدينة على خلفية أعمال عنف الأسبوع الماضي ضد مشجعي كرة قدم إسرائيليين.وتجمّع المتظاهرون في ساحة دام في وسط أمستردام، وقد وضعوا كوفيات وأطلقوا هتافات، قبل أن يتم توقيفهم ونقلهم إلى حافلات كانت تنتظر في المكان، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.وتأتي التظاهرة في الوقت الذي لا تزال فيه هولندا تتعامل مع التداعيات السياسية للعنف الذي شهدته أمستردام الأسبوع الماضي عندما اعتدى رجال يقودون دراجات على مشجعي فريق مكابي تل أبيب في مناطق عدة من العاصمة.