الجيش الأوكراني: إسقاط 21 من 59 مسيرة روسية الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 21 من بين 59 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة الماضية.



وأفادت القوات الجوية في بيان على تطبيق تيليغرام للتراسل، بأنها فقدت أثر 38 طائرة مسيرة.