إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مستعدة للتفاوض لكن ليس تحت ضغط

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حسابه بموقع إكس، أنه أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران يمكنها حل الخلافات مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة عبر التعاون والمفاوضات، لكن ليس تحت الضغط.