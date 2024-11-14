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غروسي يعتبر التوصل إلى "نتائج" مع إيران ضرورة لتجنب "الحرب"
أخبار دولية
2024-11-14 | 05:01
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غروسي يعتبر التوصل إلى "نتائج" مع إيران ضرورة لتجنب "الحرب"
اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أن تحقيق "نتائج" من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.
وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران: "من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع (...) ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب".
أخبار دولية
رافايل غروسي
إيران
الحرب
التالي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتوعد باتخاذ "تدابير فورية" ضد أي تدخل خارجي في برنامجها النووي
إيران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مستعدة للتفاوض لكن ليس تحت ضغط
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