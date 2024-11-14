رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتوعد باتخاذ "تدابير فورية" ضد أي تدخل خارجي في برنامجها النووي

حذّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من أن إيران ستتخذ "تدابير فورية" ضد أي قرار يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع برنامجها النووي.



قال محمد إسلامي في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في طهران: "أي قرار تدخلي في الشؤون النووية للجمهورية الإسلامية سيقابل بالتأكيد بتدابير مضادة فورية".