الكرملين: بوتين وولي عهد السعودية ناقشا الصراع في أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا تطورات الصراع في أوكرانيا خلال محادثات بينهما هذا الأسبوع.



وأحجم الكرملين عن تقديم مزيد من التفاصيل.



وكان الكرملين قد قال في وقت سابق إنهما ناقشا أهمية استمرار "التنسيق الوثيق" داخل مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء.