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أمير قطر في تركيا
أخبار دولية
2024-11-14 | 06:34
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أمير قطر في تركيا
وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنقرة اليوم، ليترأس اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة القطرية التركية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومن المتوقع بعد ذلك أن يوقع الجانبان على اتفاقيات تتعلق بالاستثمار.
ومن المقرر أن يعقد اردوغان والأمير تميم اجتماعا ثنائيا، ثم سيترأسان الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، ثم سيحضران مراسم توقيع اتفاقيات مختلفة.
أخبار دولية
قطر
تركيا
تميم بن حمد آل ثاني
اردوغان
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