الرئيس الإيراني: مستعدون للعمل مع وكالة الطاقة الذرية لإزالة الغموض المزعوم

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله اليوم الخميس أن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة "الغموض المزعوم بشأن النشاط النووي السلمي لبلادنا".