المرصد السوري: 4 قتلى على الأقلّ في غارة إسرائيلية على منطقة المزة في دمشق

قتل أربعة أشخاص على الأقلّ في غارة اسرائيلية على منطقة المزة في دمشق الخميس، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت أفاد الإعلام الرسمي السوري عن قصف اسرائيلي طال منطقتي المزة وقدسيا.



وأفاد المرصد عن "4 قتلى في الغارة الاسرائيلية على المزة" وعن غارة أخرى استهدفت منطقة قدسيا.



من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن "العدوان الإسرائيلي استهدف بحسب المعلومات الأولية مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا" ما أسفر "عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين".



وأوضح المرصد أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت شقة ضمن بناء سكني مؤلف من 3 طوابق بالقرب من دوار السرايا في حي المزة" و"غارة أخرى طالت بناء سكنيا قرب مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق".



وتسببت الغارة "بمقتل أربعة أشخاص" في المزة "كحصيلة أولية".



وأفاد المرصد عن دويّ "انفجارات عنيفة تلاها تصاعد كثيف للدخان من الموقعين، فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان" بالإضافة إلى "دمار واسع في الأبنية السكنية واندلاع النيران".



