وزير الطاقة الإسرائيلي: إسرائيل أصبحت أقرب لاتفاق بشأن القتال في لبنان من أي وقت مضى

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين العضو في مجلس الوزراء الأمني إن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل لاتفاق بشأن الأعمال القتالية مع جماعة حزب الله اللبنانية.



لكنه أشار إلى أن إسرائيل لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حالة انتهاك أي اتفاق.