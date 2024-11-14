البنك الدولي: تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية وخسائر بـ5 مليارات دولار خلال عام من التصعيد في لبنان

ألحق التصعيد في لبنان أضرارا بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين حزب الله واسرائيل.



وبحسب البنك الدولي، "تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدر أن 18 بالمئة مدمرة بالكامل، بينما 82 بالمئة تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024"، مشيرًا كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليار دولار".