السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف: روسيا منفتحة لأي محادثات سلام بشأن أوكرانيا إذا بادر ترامب

أعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف للصحفيين اليوم الخميس أن موسكو منفتحة لإجراء مفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا إذا بادر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بذلك، لكن أي محادثات يجب أن تستند إلى الحقائق المتعلقة بالتقدم الروسي.



وأضاف غاتيلوف "وعد ترامب بتسوية الأزمة الأوكرانية بين عشية وضحاها. حسنا، دعونا نكون واقعيين - بالطبع نفهم أن هذا لن يحدث أبدا. لكن إذا بدأ أو اقترح شيئا لبدء عملية سياسية، فذلك موضع ترحيب".



وأردف قائلا إن أي مفاوضات من هذا القبيل يجب أن تستند إلى ما سماه "الواقع على الأرض"، موضحا أن أوكرانيا في وضع دفاعي في الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.



وأشار غاتيلوف إلى أن انتخاب ترامب يمثل فرصة جديدة للحوار مع الولايات المتحدة لكن من غير المرجح أن يحدث إعادة شاملة للعلاقات.



وقال "بغض النظر عن التحولات السياسية الداخلية، فإن واشنطن تواصل السعي باستمرار لاحتواء موسكو… ولا يغير تغيير الإدارة من ذلك كثيرا".



وأضاف "التحول الوحيد الذي قد يكون ممكنا هو الحوار بين بلدينا، وهو شيء كان مفقودا في السنوات الأخيرة".