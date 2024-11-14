أدرعي: هاجمنا منشآت عسكرية ومقرا لتنظيم الجهاد الإسلامي في سوريا

#عاجل جيش الدفاع أغار على مباني عسكرية ومقرات قيادة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا
⭕️في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة مباني عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا.
هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطائها حيث نفذت… pic.twitter.com/3YzLXjB7Cl
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2024
#عاجل جيش الدفاع أغار على مباني عسكرية ومقرات قيادة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا
⭕️في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة مباني عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا.
هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطائها حيث نفذت… pic.twitter.com/3YzLXjB7Cl