أدرعي: هاجمنا منشآت عسكرية ومقرا لتنظيم الجهاد الإسلامي في سوريا

#عاجل جيش الدفاع أغار على مباني عسكرية ومقرات قيادة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا



⭕️في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة مباني عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا.

هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطائها حيث نفذت… pic.twitter.com/3YzLXjB7Cl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر حسابه على موقع إكس، أن "جيش الدفاع الاسرائيلي أغار على مباني عسكرية ومقرات قيادة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا".وتابع المنشور: "في وقت سابق اليوم أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على عدة مباني عسكرية ومقرات قيادة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي الإرهابية في سوريا.هذه الغارات ضربت بقوة قيادة الحركة ونشطائها حيث نفذت حركة الجهاد الإسلامي بقيادة قادتها المقيمين خارج قطاع غزة مع حماس مجزرة السابع من أكتوبر ومنذ ذلك الحين تواصل تنفيذ عمليات ارهابية ضد دولة إسرائيل."وأضاف: "في الحرب الدائرة في جنوب لبنان تدعم الحركة حزب الله وذلك بتوجيه إيراني مباشر حيث تعتبر الحركة بمثابة وكيل إيراني آخر في الشرق الأوسط والذي يقيم في سوريا برعاية النظام السوري. "وختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل في مواجهة حركة للجهاد الإسلامي الأرهابية في كل مكان يتطلب ذلك."