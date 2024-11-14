وزارة الدفاع السورية: إرتفاع حصيلة القصف الاسرائيلي على دمشق ومحيطها إلى 15 قتيلًا

قتل 15 شخصًا في قصف اسرائيلي استهدف دمشق ومحطيها الخميس، على ما أفادت وزارة الدفاع السورية، مشيرةً إلى أن الغارات استهدفت أبنية سكنية في منطقة المزة داخل العاصمة وفي منطقة قدسيا الواقعة في ريف دمشق.



وقالت الوزارة: "بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من الأبنية السكنية في حي المزة في دمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق"، مشيرةً إلى أن "القصف أدى إلى استشهاد خمسة عشر شخصًا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية ووقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".