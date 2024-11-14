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الاتحاد الأوروبي يمول للمرة الأولى مشتريات أسلحة مشتركة لدوله

أخبار دولية
2024-11-14 | 12:19
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الاتحاد الأوروبي يمول للمرة الأولى مشتريات أسلحة مشتركة لدوله
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الاتحاد الأوروبي يمول للمرة الأولى مشتريات أسلحة مشتركة لدوله

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس أنه قام للمرّة الأولى بتمويل مشتريات أسلحة مشتركة لدوله الأعضاء السبع والعشرين ستذهب بأغلبيتها إلى أوكرانيا.

وقد سبق أن موّل الاتحاد الأوروبي مشتريات أسلحة لمساعدة كييف، لكن ذلك تمّ ضمن آلية مالية خاصة من خارج إطار الميزانية.

وقالت مارغريتي فيستيغر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية في بيان "هي المرّة الأولى التي نستخدم فيها ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأعضاء في مشتريات مشتركة" للأسلحة.

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