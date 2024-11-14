إسرائيل تطلب من فرنسا ضمان سلامة مشجعيها قبل مباراة في كرة القدم

طلب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخميس من فرنسا ضمان سلامة المشجعين الإسرائيليين خلال مباراة في كرة القدم بين فرنسا وإسرائيل مساء الخميس في ضواحي باريس، تبعث مخاوف بعد الهجوم على مشجعين إسرائيليين في أمستردام الأسبوع الفائت.



وقال ساعر لنظيره الفرنسي جان نويل بارو في أول مكالمة هاتفية بينهما "يجب ضمان سلامة المشجعين الإسرائيليين" خلال المباراة.