توقيف تركي يقوم بتوفير قوارب صغيرة مستخدمة لعبور المانش

أعلنت وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" الخميس ان الشرطة الهولندية أوقفت تركيا يشتبه بضلوعه في توفير القوارب الصغيرة المستخدمة في تهريب المهاجرين عبر المانش حيث قضى أكثر من 50 شخصا أثناء محاولات العبور هذا العام.



وقالت الوكالة القضائية الأوروبية إن الرجل البالغ 44 عاما، أوقف بعد نزوله من طائرة في مطار شيبول بأمستردام في إطار عملية شاركت فيها قوات الأمن البلجيكية والبريطانية والهولندية.



وقالت يوروجست ومقرها لاهاي في بيان "يشتبه في أنه أشرف على عملية تزود مهربي البشر الناشطين في بلجيكا وشمال فرنسا بقوارب صغيرة ومحركات".



وأضافت ان الزوارق كانت "خطيرة وغير صالحة للاستخدام في عرض البحر مما تسبب بسقوط ضحايا" مضيفة أن "أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور حتى الآن في عام 2024".



وأوضحت أن الرجل سيُسلّم الى بلجيكا حيث يواجه تهمة "الاتجار بالبشر في إطار أنشطة منظمة إجرامية".



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NEC)إنه يشتبه في قيامه بارسال قوارب صغيرة من تركيا وتخزينها في ألمانيا قبل نقلها إلى شمال فرنسا عند الحاجة.



وتعهدت المملكة المتحدة بتفكيك شبكات المهربين للحد من عمليات العبور بواسطة قوارب صغيرة.



ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باعتقال الرجل في هولندا.



وأضاف "من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكنها خطوة مهمة جدا".



من جهة اخرى، تم انتشال جثة جديدة الخميس على شاطئ شمال فرنسا في كاليه، ليرتفع إلى 12 عدد الضحايا الذين عثر عليهم منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر بعد غرق قوارب مهاجرين يسعون للوصول إلى إنكلترا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.



وهي ثالث جثة يتم العثور عليها هذا الأسبوع على الساحل الفرنسي، بعد العثور على جثتين الثلاثاء.