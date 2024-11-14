الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف تركي يقوم بتوفير قوارب صغيرة مستخدمة لعبور المانش
أخبار دولية
2024-11-14 | 12:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف تركي يقوم بتوفير قوارب صغيرة مستخدمة لعبور المانش
أعلنت وكالة الاتحاد الاوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست" الخميس ان الشرطة الهولندية أوقفت تركيا يشتبه بضلوعه في توفير القوارب الصغيرة المستخدمة في تهريب المهاجرين عبر المانش حيث قضى أكثر من 50 شخصا أثناء محاولات العبور هذا العام.
وقالت الوكالة القضائية الأوروبية إن الرجل البالغ 44 عاما، أوقف بعد نزوله من طائرة في مطار شيبول بأمستردام في إطار عملية شاركت فيها قوات الأمن البلجيكية والبريطانية والهولندية.
وقالت يوروجست ومقرها لاهاي في بيان "يشتبه في أنه أشرف على عملية تزود مهربي البشر الناشطين في بلجيكا وشمال فرنسا بقوارب صغيرة ومحركات".
وأضافت ان الزوارق كانت "خطيرة وغير صالحة للاستخدام في عرض البحر مما تسبب بسقوط ضحايا" مضيفة أن "أكثر من 50 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور حتى الآن في عام 2024".
وأوضحت أن الرجل سيُسلّم الى بلجيكا حيث يواجه تهمة "الاتجار بالبشر في إطار أنشطة منظمة إجرامية".
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NEC)إنه يشتبه في قيامه بارسال قوارب صغيرة من تركيا وتخزينها في ألمانيا قبل نقلها إلى شمال فرنسا عند الحاجة.
وتعهدت المملكة المتحدة بتفكيك شبكات المهربين للحد من عمليات العبور بواسطة قوارب صغيرة.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باعتقال الرجل في هولندا.
وأضاف "من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات، لكنها خطوة مهمة جدا".
من جهة اخرى، تم انتشال جثة جديدة الخميس على شاطئ شمال فرنسا في كاليه، ليرتفع إلى 12 عدد الضحايا الذين عثر عليهم منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر بعد غرق قوارب مهاجرين يسعون للوصول إلى إنكلترا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.
وهي ثالث جثة يتم العثور عليها هذا الأسبوع على الساحل الفرنسي، بعد العثور على جثتين الثلاثاء.
آخر الأخبار
أخبار دولية
بتوفير
قوارب
صغيرة
مستخدمة
لعبور
المانش
التالي
الاستخبارات اليونانية ترفع السرية عن وثائق تعود لخمسين عاما حول الغزو التركي لقبرص
هيومن رايتس ووتش: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-09-12
توقيف مواطنَين و40 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية التي يقوم بها الجيش
أمن وقضاء
2024-09-12
توقيف مواطنَين و40 سوريًّا ضمن إطار التدابير الأمنية التي يقوم بها الجيش
0
أخبار دولية
2024-09-11
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي
أخبار دولية
2024-09-11
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي
0
أخبار دولية
2024-09-03
في تركيا... توقيف 15 شخصاً لاعتدائهم على جنديين أميركيين
أخبار دولية
2024-09-03
في تركيا... توقيف 15 شخصاً لاعتدائهم على جنديين أميركيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:22
واشنطن تنتظر تغييرا في سلوك إيران بعد تصريحات بزشكيان بشأن النووي
أخبار دولية
14:22
واشنطن تنتظر تغييرا في سلوك إيران بعد تصريحات بزشكيان بشأن النووي
0
أخبار دولية
14:10
إسرائيل: اتهامات هيومن رايتس ووتش خاطئة كليا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة
أخبار دولية
14:10
إسرائيل: اتهامات هيومن رايتس ووتش خاطئة كليا بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:07
منيمنة لـ "جدل": المهم هو ما يحدث على طاولة المفاوضات ولا يمكننا أن نعرف وضع لبنان العسكري والميداني اليوم لأن حزب الله لا يصرّح والطرف الاسرائيلي في الوقت نفسه يعظم انجازاته
آخر الأخبار
15:07
منيمنة لـ "جدل": المهم هو ما يحدث على طاولة المفاوضات ولا يمكننا أن نعرف وضع لبنان العسكري والميداني اليوم لأن حزب الله لا يصرّح والطرف الاسرائيلي في الوقت نفسه يعظم انجازاته
0
فنّ
2024-11-11
من قلب باريس... مبادرة وطنية بقيادة إيلي العليا تدعم الوطن وشعبه: "كرمال ترابك يا لبنان"
فنّ
2024-11-11
من قلب باريس... مبادرة وطنية بقيادة إيلي العليا تدعم الوطن وشعبه: "كرمال ترابك يا لبنان"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني في بيروت غدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني في بيروت غدًا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
إيلي صعب وموسم الرياض: إبداع بلا خطوط حمراء!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العنوان المقبل للادارة الاميركية الجديدة: الصين ونفوذها في المحيط الهادئ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل وخلال وبعد مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:50
اجراءات أمنية غير مسبوقة قبل وخلال وبعد مباراة فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية منذ ساعات الصباح الأولى... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية منذ ساعات الصباح الأولى... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أمير قطر في أنقرة... فهل تركيا مستعدة لاستقبال حماس على أراضيها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة مخاوف إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان مع إستمرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة مخاوف إستنزاف إحتياطي مصرف لبنان مع إستمرار الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين محاولة تقدم الجيش الإسرائيلي وتصدي حزب الله... جبهة الجنوب مشتعلة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين محاولة تقدم الجيش الإسرائيلي وتصدي حزب الله... جبهة الجنوب مشتعلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من ترابط بين ميداني لبنان وسوريا وفق الرؤية الإسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
هل من ترابط بين ميداني لبنان وسوريا وفق الرؤية الإسرائيلية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
03:00
لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)
آخر الأخبار
03:00
لحظة استهداف محيط الشويفات بغارة اسرائيلية (فيديوهات)
2
أخبار لبنان
01:23
انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري
أخبار لبنان
01:23
انذار اسرائيلي جديد الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا شويفات العمروسية والغبيري
3
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
4
خبر عاجل
08:39
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
08:39
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
5
أخبار لبنان
06:18
الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني
أخبار لبنان
06:18
الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني
6
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
7
خبر عاجل
16:33
الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
16:33
الجيش الاسرائيلي ينذر مجددا سكان حارة حريك وبرج البراجنة
8
أخبار لبنان
02:47
التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها
أخبار لبنان
02:47
التقدمي الاشتراكي: القوى الأمنية والعسكرية والبلدية أوقفت في بلدة ضهر الأحمر سيارة اشتبه بأمرها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More