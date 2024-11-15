ترامب شدد على ضرورة وقف الحرب بين روسيا واوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن إدارته ستركز على الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على "ضرورة وقف هذه الحرب" بحسب ما افادت "روسيا اليوم".



وقال ترامب، في كلمة خلال احتفال في فلوريدا: "سنعمل بجدية شديدة على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يجب أن تتوقف"، معربا عن أسفه للوفيات التي تسببت بها الحرب.



وشدد على انه "سواء كانوا جنودا أو أشخاصا يجلسون في المدن، فسوف نعمل على حل هذه المشكلة".