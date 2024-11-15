زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

أعلنت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن زلزالا بقوة 6.5 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة اليوم الجمعة.



واستبعدت حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).



وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.