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أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية

أخبار دولية
2024-11-15 | 02:55
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أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية
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أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية

تسابق دول أميركا الوسطى الزمن منذ مساء أمس الخميس تأهبا لوصول العاصفة المدارية سارة، ومن المرجح أن تكون هندوراس أول الدول التي تضربها العاصفة مع اقترابها ببطء من البحر الكاريبي.

وتتحرك العاصفة سارة غربا نحو الساحل الشمالي لهندوراس بسرعة 16 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تضعف خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

ويتوقع المركز أن تتسبب سارة في "سيول وانهيارات طينية مهددة للحياة وربما تكون كارثية" في أنحاء هندوراس قبل أن تنتقل إلى دولة بيليز يوم الأحد.

كما يتوقع المركز أن يتراوح منسوب مياه الأمطار المتراكمة بين 25 و51 سنتيمترا خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يتجاوز منسوب المياه هذا التقدير في بعض المناطق.

وأضاف المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة المدارية السلفادور وشرق جواتيمالا وغرب نيكاراجوا وولاية كوينتانا رو جنوب المكسيك في مطلع الأسبوع المقبل، وهي مناطق تشتهر بإنتاج حبوب القهوة.

وأصدرت هندوراس "إنذارا أحمر" في شمال البلاد، فيما فعلت دول أخرى إجراءات الطوارئ استعدادا لهطول مستويات كارثية من الأمطار.

وبعد هندوراس، ستضرب سارة غواتيمالا حيث طلب المسؤولون المحليون من السكان تحصين منازلهم وتجهيز إمدادات الطوارئ في حالة صدور أوامر الإخلاء.

وفي نيكاراغوا، حذر نائب الرئيس روزاريو موريو من أن المناطق الساحلية الشمالية ستشهد الجانب الأكبر من تأثير سارة في أثناء مرور العاصفة عبر البلاد.

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