10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا

قتل عشرة أشخاص على الأقل جراء حريق اندلع في دار للمسنين في بلدة فيافرانكا دي إيبرو في شمال شرق إسبانيا، على ما أفادت أجهزة الطوارئ الجمعة.



ولم تورد أجهزة الطوارئ في منطقة أراغون المزيد من المعلومات في منشور على منصة إكس، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أنه كان هناك 82 شخصا داخل الدار عند اندلاع الحريق قرابة الساعة الخامسة صباحا (الرابعة ت غ) لأسباب لم تعرف بعد.