الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"إنتاج ضخم" للمسيّرات المتفجرة
أخبار دولية
2024-11-15 | 04:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
زعيم كوريا الشمالية يأمر بـ"إنتاج ضخم" للمسيّرات المتفجرة
أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإعطاء الأولوية لـ"الإنتاج الضخم" للمسيرات المتفجرة على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة، في وقت تتهم بلاده بإرسال جنود وأسلحة إلى روسيا لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.
وذكرت الوكالة أنه خلال حضوره الخميس اختبارا لأداء هذا النوع من المعدات في احد المصانع، شدد كيم على "ضرورة بناء نظام إنتاج بالجملة في أقرب وقت والانتقال إلى إنتاج ضخم" للمسيرات المتفجرة.
وهذه المسيرات المجهزة بشحنة متفجرة والتي كشفت عنها بيونغ يانغ للمرة الأولى في آب، مصممة لتصطدم عمدا بأهداف معادية، وهي بذلك شبيهة بالصواريخ الموجهة.
ويعتقد خبراء أن هذه المسيرات قد تكون نتيجة تعزيز هذا البلد تحالفه مع روسيا.
وأكدت الوكالة أنه خلال الاختبار الذي تم الخميس، أصابت الطائرات بلا طيار أهدافها "بدقة" بعد اتباع مسارات محددة سلفا.
وأشارت الوكالة إلى أن "الطائرات بلا طيار الهجومية الانتحارية المستخدمة لشن ضربات على مسافات مختلفة، مكلفة مهاجمة كل أهداف العدو بدقة على الأرض وفي البحر".
وقال كيم إن الطائرات بلا طيار "عنصر سهل الاستخدام" نظرا الى كلفتها الإنتاجية المنخفضة نسبيا والمجموعة الواسعة من التطبيقات التي توفرها، وفق ما نقلت عنه الوكالة.
وذكر أن كوريا الشمالية "أولت مؤخرا أهمية" لتطوير أنظمة المعدات غير المأهولة ودمجها في الاستراتيجية العسكرية الشاملة للبلاد.
وقال خبراء إن هذه الطائرات بلا طيار التي نشرت صورها وسائل الإعلام الرسمية في آب الماضي، تشبه طائرة "لانسيت 3" الروسية الصنع، وكذلك الطائرة الانتحارية بلا طيار "هاروب" الإسرائيلية الصنع وطائرة "هيرو 30" الإسرائيلية.
ومن الممكن أن تكون كوريا الشمالية حصلت على هذه التقنيات من روسيا التي يشتبه بحصولها عليها من إيران. ومن المرجح أن تكون طهران استولت عليها بدورها عن طريق القرصنة أو السرقة من إسرائيل.
وتتهم سيول بيونغ يانغ بانتهاك سيادتها بإرسال مسيرات لإلقاء مواد دعائية، وقال يانغ مو جين رئيس جامعة الدراسة الكورية الشمالية في سيول لفرانس برس إن بيونغ يانغ ربما "توحي بإمكانية استخدام بالونات لنشر مناشير في الجنوب بواسطة مثل هذه المسيرات".
وأشار إلى أنه "على ضوء الفاعلية التي أظهرتها الهجمات بالمسيرات في الحرب في أوكرانيا، قد يتم استخدامها أيضا" في إطار هذا النزاع.
آخر الأخبار
أخبار دولية
كوريا
الشمالية
بـ"إنتاج
ضخم"
للمسيّرات
المتفجرة
وفاة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-10-03
زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا هوجمت
أخبار دولية
2024-10-03
زعيم كوريا الشمالية يقول إن بلاده ستستخدم الأسلحة النووية "دون تردد" إذا هوجمت
0
أخبار دولية
2024-11-07
زيلينسكي: كوريا الشمالية "تخوض حاليا الحرب في أوروبا"
أخبار دولية
2024-11-07
زيلينسكي: كوريا الشمالية "تخوض حاليا الحرب في أوروبا"
0
أخبار دولية
2024-11-01
كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"
أخبار دولية
2024-11-01
كوريا الشمالية تعتبر أن اختبارها لصاروخ عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب كان "مكتملا"
0
أخبار دولية
2024-10-31
واشنطن وطوكيو وسيول تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "الاستفزازية"
أخبار دولية
2024-10-31
واشنطن وطوكيو وسيول تحض كوريا الشمالية على وقف أفعالها "الاستفزازية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:20
وفاة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية
أخبار دولية
04:20
وفاة معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية
0
أخبار دولية
03:07
10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا
أخبار دولية
03:07
10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا
0
أخبار دولية
02:55
أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية
أخبار دولية
02:55
أميركا الوسطى تتأهب للعاصفة سارة وسط تحذيرات من أمطار كارثية
0
أخبار دولية
02:08
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
أخبار دولية
02:08
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-14
أدرعي: قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان وتدمر مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان
خبر عاجل
2024-11-14
أدرعي: قوات اللواء 188 تواصل العمل في مناطق جديدة في جنوب لبنان وتدمر مستودع أسلحة تابع لقوة الرضوان
0
أمن وقضاء
2024-11-13
بعد الإساءة الى طائفة الموحدين الدروز... المرتضى يتقدّم بشكوى جزائية ضد كمال شعيتلي
أمن وقضاء
2024-11-13
بعد الإساءة الى طائفة الموحدين الدروز... المرتضى يتقدّم بشكوى جزائية ضد كمال شعيتلي
0
منوعات
15:30
كارين سلامة: في حزن وغضب لآخر الدنيا
منوعات
15:30
كارين سلامة: في حزن وغضب لآخر الدنيا
0
آخر الأخبار
05:01
الوكالة الوطنية: غارتان على مجرى نهر الليطاني وبلدة الخيام
آخر الأخبار
05:01
الوكالة الوطنية: غارتان على مجرى نهر الليطاني وبلدة الخيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:38
المجازر الإسرائيلية المتنقلة حطّت في عربصاليم..اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
03:38
المجازر الإسرائيلية المتنقلة حطّت في عربصاليم..اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
03:36
لحظة استهداف غارة اسرائيلية لمبنى قرب مستديرة الطيونة
أخبار لبنان
03:36
لحظة استهداف غارة اسرائيلية لمبنى قرب مستديرة الطيونة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:20
لاريجاني وصل الى بيروت للقاء بري وميقاتي..
تقارير نشرة الاخبار
03:20
لاريجاني وصل الى بيروت للقاء بري وميقاتي..
0
تقارير نشرة الاخبار
03:19
غارات اسرائيلية أطاحت بما تبقى من السوق التجاري في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
03:19
غارات اسرائيلية أطاحت بما تبقى من السوق التجاري في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
ليلٌ دام مرّ على بعلبك والحصيلة: 11 شهيدًا من الدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
03:13
ليلٌ دام مرّ على بعلبك والحصيلة: 11 شهيدًا من الدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
03:07
العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت لم يتوقف..اليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
03:07
العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت لم يتوقف..اليكم الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مركز الملك حسين للسرطان في الأردن... هذه قصته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:18
الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني
أخبار لبنان
06:18
الغارة وقعت بالقرب منها... نجاة مراسلة الـLBCI رنا جوني
2
خبر عاجل
08:39
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
08:39
تحذير من الجيش الإسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
3
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
06:22
الجيش: تعرض طوافة تابعة للقوات الجوية في القليعات إلى حادث اصطدام أثناء تنفيذ طيران تدريبي
4
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
06:30
بعد الفيديو الذي أثار غضب اللبنانيين... عناق ومصالحة بين ندى كوسا ورئيسة ملكة جمال الكون (فيديو)
5
أخبار لبنان
23:28
انذار صباحيّ لسكان منطقة الغبيري
أخبار لبنان
23:28
انذار صباحيّ لسكان منطقة الغبيري
6
أخبار لبنان
14:15
أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
14:15
أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان
7
موضة وجمال
00:09
إليكم قصة الزي الوطني اللبناني الذي ارتدته ندى كوسا خلال مشاركتها بمرحلة المنافسة التمهيدية بمسابقة ملكة جمال الكون!
موضة وجمال
00:09
إليكم قصة الزي الوطني اللبناني الذي ارتدته ندى كوسا خلال مشاركتها بمرحلة المنافسة التمهيدية بمسابقة ملكة جمال الكون!
8
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More