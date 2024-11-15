ترامب يعتزم اختيار حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجم لتولي وزارة الداخلية

في التعيينات الوزارية الاميركية اعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه يعتزم اختيار حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجم، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة برمجيات، لتولي وزارة الداخلية. واضاف في حفل أقيم بفلوريدا أن لجنة الكفاءة الحكومية.



التي سيرأسها الملياردير إيلون ماسك ستصدر تقارير ضمن مهمتها الهادفة إلى ترشيد عمل الحكومة الأمريكية. هذا واعلن ترامب ايضا إنه اختار روبرت إف. كنيدي الابن، الناشط البيئي الذي سبق أن نشر معلومات مضللة عن اللقاحات، لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية .



