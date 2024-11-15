هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة في دمشق

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن هجوما إسرائيليا استهدف منطقة المزة بدمشق اليوم.



ووردت أنباء في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.